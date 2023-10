In Tirol gibt es viele Familienunternehmen, die seit Jahrzehnten erfolgreich wirtschaften. Heimische Betriebe, die sich seit mindestens 30 Jahren in Familienhand befinden, holt das Land Tirol im Rahmen der Ehrung der Tiroler Traditionsbetriebe vor den Vorhang. Wirtschaftslandesrat Mario Gerber ehrte am Freitagabend im Congress Igls Vertreter von 31 Tiroler Traditionsbetrieben mit runden Unternehmensjubiläen für ihr Engagement und ihre Leistungen zum Wohle der Tiroler Wirtschaft. Die ältesten ausgezeichneten Betriebe waren die Montanwerke Brixlegg AG aus Brixlegg mit 560 Jahren, die Gubert GmbH aus Jenbach mit 170 Jahren, sowie die Color Kneringer GmbH aus Prutz und die Klammer GmbH aus Sillian mit jeweils 100 Jahren.