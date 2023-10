In den nächsten zwölf Monaten werden die Schlossberg Villen in der Albin Egger Straße im Herzen von Lienz von Grund auf erneuert. Was hier entsteht, ist als Wohn- und Geschäftsadresse gleichermaßen attraktiv. So zählt unter anderem der Software-Spezialist PPD, eine Tochter der Fima Durst, der aktuell innovative Lösungen für die Druckindustrie entwickelt, zu den neuen Eigentümern. Das Unternehmen hat eines der beiden Gebäude komplett erworben und siedelt mit Herbst 2024 in die Lienzer City.