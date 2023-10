"wOHNMACHT"

Freitag, 13. Oktober, Kultursaal Oberlienz, 20 Uhr.



"Wohnen muss wieder leistbar werden!" - Markus Koschuh haut der rot-weiß-roten Politik den Spruch um die Ohren, eckt an und rüttelt auf. In seinem Programm "wOHNMACHT" geht Koschuh hart ins Gericht mit einer mutlosen Politik und das in einer Art, die an Witz nicht zu überbieten ist.

Tickets sind im Musikhaus Joast, unter 0664-735 575 09 und an der Abendkasse erhältlich.

Tiroler Krimifest

Montag, 9. Oktober, Bücherei Sillian, 19 Uhr.

Donnerstag, 12. Oktober, Hotel Rauter in Matrei, 19 Uhr.



Vom urban-düsteren Psychothriller über beliebte Serienermittler und charmant-komische Regionalkrimis – die Vielfalt des Kriminalromans ist groß. Das Tiroler Krimifest bietet die Gelegenheit den Lieblingsautor persönlich zu begegnen. In Osttirol liest am Montag in der Sillianer Bücherei der Erfolgsautor Thomas Raab aus seinem Buch "Peter kommt später". Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag ist Herbert Dutzler mit seinem Altaussee-Krimi "Letzter Tropfen" in Matrei anzutreffen. Der Eintritt ist frei - Voranmeldung erforderlich bei Skribo Obwexer Tel. (04875)6882.

Vom Bergbauern zum Priester

Dienstag, 10. Oktober, Gemeindezentrum Tristach, 19 Uhr.



Das Katholische Bildungswerk, die Bücherei Tristach und das Bildungshaus Osttirol laden zum Vortrag mit Pfarrprovisor Siegmund Bichler. In seinem Vortrag erzählt er seinen Lebensweg vom Bergbauernkind bis zur Priesterweihe. Keine Anmeldung erforderlich. Freiwillige Spenden erbeten.

Ausverkauft! Rotkäppchen

Mittwoch, 11. Oktober, Kolpingsaal Lienz, 15 Uhr.



Die Geschichte um Rotkäppchen, das losgeschickt wird, um der Großmutter einen Korb mit Wein und Kuchen zu bringen, ist hinlänglich bekannt. In der Märchenfassung der Theaterachse wird nur der Kuchen gefressen. Das Theater ist für Kinder ab fünf Jahren.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg. Reservierung unter www.stadtkultur.at

Rotkäppchen zu sehen im Kolpingsaal © KK/Theaterachse

"50 Jahre Architekturschaffen"

Donnerstag, 12. Oktober, DolomitenbankGalerie Lienz, 19 Uhr.



Die neue Ausstellung in der DolomitenbankGalerie zeugt von den Arbeiten aus 50 Jahren Architekturschaffen des Architekten Hans Buchrainers. In Zusammenarbeit mit seinem Sohn Michael Buchrainer, konnte die Ausstellung installiert werden und wird am Donnerstag um 19 Uhr eröffnet.

Die Ausstellung ist bis 25. Oktober zu den Öffnungszeiten der Bank zu besichtigen.

100% Rauschfrei

Donnerstag, 12. Oktober, Aula Gymnasium Lienz, 19 Uhr.



Die Selbsthilfe Osttirol und der Verein A-h-A (Alkoholkranken helfen Alkoholkranken) laden zum Kabarettabend mit Josef Burger. In seinem Programm "100% Rauschfrei" wird das Thema Alkohol und Menschen in humoristischer Weise, ohne sich darüber lustig zu machen behandelt. Durch die pointierte Verpackung kommt es sowohl bei Jugendlichen, als auch bei Erwachsenen zu erhöhter Aufmerksamkeit. Mit der authentischen Darstellung des Themas, unterscheidet sich Josef Burger eindeutig von anderen Programmen. Vor seiner Karriere als Kabarettist, war er bei der Wiener Polizei und selber alkoholabhängig. Seit seinem Entzug im Jahr 2002 ist es ihm gelungen absolut "trocken" zu bleiben.

Der Eintritt ist frei.

"Liebevoll Grenzen setzen"

Freitag, 13. Oktober, Eltern-Kind-Zentrum Lienz, 20 Uhr.



Um Kinder zu selbstbewussten und selbständigen Menschen zu erziehen, sind wenige aber klare Regeln nützlich. Elternbildnerin Elisabeth Tschojer gibt hilfreiche Tipps, wie diese Herausforderung bewältigt werden kann.

Info und Anmeldung im EKiZ unter (04852) 613 22

Benefizkonzert

Freitag, 13. Oktober, Haus Valgrata/Außervillgraten, 19.30 Uhr.



Die Osttiroler Bands "Fourtunez" und "Suntown Music" spielen am Freitag ein Konzert zugunsten der Familie Hofmann vulgo "Michlan". Die Familie hat bei einem Großbrand im September ihr Zuhause verloren. Für Speis und Trank sorgt die Sportunion Villgraten.

Fourtunez spielen gemeinsam mit Suntown Musik für den guten Zweck © KK/Fourtunez

"Da Lederhosn Ganga"

Samstag, 14. Oktober, Mitterkratzerhof in Prägraten, 20 Uhr



Die Theatergruppe Prägraten präsentiert ihr neuestes Stück "Da Lederhosn Ganga" nach dem Original "Deifi Sparifankerl". Kartenreservierung ist unter 0664-923 99 52 möglich.

Fun & Run

Samstag, 14. Oktober, Eichholz Spielplatz Lienz, 14 Uhr.



Der Lauf zugunsten der Krebshilfe Tirol wird vom Brustgesundheitszentrum Lienz, der Selbsthilfe Osttirol sowie den Eichholzturtles organisiert. Das Startgeld beträgt 10 Euro, gelaufen werden kann 2,5 km, 5km oder 10 Km.

Soundless Guts

Samstag, 14. Oktober, Saal Gymnasium Lienz, 20 Uhr.

Eine flippige Sängerin, ein paar Kerle mit Musikinstrumenten und genug Feuer unterm Allerwertesten für einen Höhenflug, der sich sogar ein Vierteljahrhundert später immer noch als stabiler Orbit herausstellt - das sind Soundless Guts. Ihr 25-jähriges Bestehen wird mit einem Konzert gefeiert.

Eintritt: Freiwillige Spende.

Zum 25-jährigen Jubiläum von "Soundless Guts" gibt es ein Konzert in Lienz © (c) Martin B.

Familiensonntag

Sonntag, 15. Oktober, Museum Aguntum Dölsach, 14 bis 16 Uhr.

Bei den Familiensonntagen in Aguntum können Eltern und Kinder in die alte römischen Handwerkskunst eintauchen. Diesen Sonntag geht es mit Benedikt Fundneider in die Maskenwerkstatt. Theaterspiele waren im alten Rom ein beliebtes Freizeitvergnügen die passenden Masken dazu werden beim Familiensonntag hergestellt.

Anmeldung erbeten unter: vermittlung@aguntum.at