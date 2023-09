Den Bauern von Sexten reicht es. In dieser Woche ist es in der Südtiroler Gemeinde, der Nachbargemeinde von Sillian, erneut zu Rissen von Weidetieren gekommen. Wölfe suchten den Bereich des beliebten Ausflugszieles Nemesalm auf und rissen drei Schafe und zwei Ziegen. Die Bauernjugend Sexten setzt nun ein Zeichen. "Auf Grund der aktuellen Wolfsrisse auf den Sextner Almen wird der Almabtrieb abgesagt", heißt es vonseiten des Vereinsvorstandes. Dieser hätte am Samstag, 23. September, stattgefunden. Geplant war ein Umzug, ein Konzert der Musikkapelle Niederrasen sowie die Auftritte mehrerer Tanzgruppen.