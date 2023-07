Das Erlebnisbad Acquafun in Innichen ist sowohl bei der einheimischen Bevölkerung als auch bei internationalen Gästen sehr beliebt. Im letzten Jahr musste es aufgrund der gestiegenen Energiekosten geschlossen werden, aber der neu formierte Verwaltungsrat der IB GmbH Acquafun Innichen hat sich zum Ziel gesetzt, es so schnell wie möglich wiederzueröffnen. Das Erlebnisbad ist eine beliebte Attraktion für Innichen und die gesamte Region 3 Zinnen Dolomiten. Die Schließung im vergangenen Herbst war aufgrund der Energiekrise und der stark angestiegenen Preise bedauerlich. Die Lage am Energiemarkt hat sich mittlerweile entspannt und der Verwaltungsrat hat an einer Zukunftsstrategie gearbeitet.