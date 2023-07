In der kommenden Woche geht es in Lienz wieder rund. Olala ist. Das Straßentheaterfestival des Vereins Ummigummi lockt tausende Besucher in die Stadt, aus ganz Europa. Auch viele Osttiroler aus den Seitentäler wollen sich das Spektakel nicht entgehen lassen und fahren nach Lienz. Und auch Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) ist heuer zum Olala in Lienz. Die Sommertour der Tiroler Volkspartei trägt den Namen "Sommergespräche" und macht am Freitag, 28. Juli, von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Halt in Lienz.