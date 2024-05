Corona wirkt in der Musikszene Osttirols noch deutlich nach. Sämtliche Auftritte heimischer Bands mussten damals abgesagt werden. Seither mangelt es an Bühnen und Veranstaltungsorten. In Oberlienz gelingt es einem Freundeskreis um Bassistin Tamara Schneider allerdings, im Garten des Dorfwirtes ein jährliches Bandfestival zu etablieren. Am Samstag, 25. Mai, laden die Bands Hard Excess (Hard Rock/Heavy Metal), Hätti Wari (Rock), Deadhead Sound Experience (Psychedelic Rock) sowie Fourtunez brassisted (Rock/Pop) zur dritten Auflage der „Wirt’s Garten Fete“. Singerin/Songwriterin Souph (Sophie Zanon) absolvierte beim Festival einen ihren ersten öffentlichen Auftritte, Magdalena Pircher (ORF-Show „Die große Chance“) stand ebenfalls schon im Mosmeir-Gasthausgarten auf der Bühne.

Erstmals dürfen auch E-Gitarrenschüler des unterrichtenden Allround-Gitarristen Gabriel ,,Gaba“ Forcher vor großem Publikum auftreten. Als das Creativ Center in Lienz noch einen passenden Rahmen bot, waren diese „Gaba and friends“-Abschlusskonzerte legendär. „Wir kommen als Freunde zusammen und wollen mit den Leuten einfach eine gute Zeit haben“, sagt Schneider. Veranstalter ist das Gasthaus Mosmeir, in dessen Garten die Bühne steht. Der Eintritt zum Fest ist frei. Beginn ist um 15.30 Uhr.