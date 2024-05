Schwer getroffen hat es die Bauernfamilie Fürhapter in Außervillgraten. Der Wolf hat dort zugeschlagen. In einem stallähnlichen Unterstand in unmittelbarer Nähe des Bauernhauses wurden am Dienstag, dem 30. April, sechs Schafe tot aufgefunden. Weitere neun Tiere mussten notgetötet werden, sieben Schafe sind verletzt. Nach Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Ein großer Teil des Zuchtbestandes von Manuel Fürhapter wurde damit ausgelöscht. Bei den toten Schafen handelt es sich nicht um Berg- oder Steinschafe, die in Osttirol üblich sind. Es sind Tiere der seltenen Rasse Kärntner Brillenschaf, die vom Aussterben bedroht sind.

Mutterschafe hinterlassen Lämmer

Eduard Penker, der Geschäftsführer des Schaf- und Ziegenzuchtverband Kärnten, ist schockiert: „Als bundesweit verantwortliche Zuchtorganisation sind wir bestürzt über diese dramatischen Ereignisse.“ Und Regina Stich von der Organisation „Save the alps“ beklagt das Verenden der 15 Kärntner Brillenschafe: „So wird diese Rasse ausgelöscht, denn Bauern bekommen sehr schwer solche Schafe zur Weiterzucht, weil sie von Züchtern nicht hergegeben werden.“ Jungtiere in Außervillgraten müssten jetzt mit der Flasche aufgezogen werden, weil die Mütter dem Wolf zum Opfer gefallen sind.

Schwer verletzte Schafe mussten notgetötet werden © KK/Privat

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben hat die Tiroler Landesregierung umgehend eine Abschussverordnung für den Wolf in Außervillgraten erlassen. Diese ist mit der Kundmachung in Kraft getreten und gilt für die Dauer von acht Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgehend vom Ort des Ereignisses. Die zuständige Jägerschaft ist bereits informiert.

Zwei tote Schafe in St. Veit

Mitte April wurden in St. Veit im Defereggen zwei Schafe getötet und ein weiteres Schaf verletzt. Auch hier fanden die Risse in unmittelbarer Nähe eines bewohnten Gebäudes statt. Anhand der genommenen Proben wurde mittlerweile ein Wolf aus der italienischen Population nachgewiesen. Mittlerweile werden auch Wolfsichtungen in Leisach gemeldet. Allen Tierhalterinnen und Tierhaltern wird empfohlen, Schafe und Ziegen auf den Heimweiden mit einem wolfsabweisenden Zaun zu schützen oder in der Nacht in einen sicheren Stall zu bringen.