Am Sonntag führte eine Streife der Polizeiinspekion Matrei in Osttirol im Iseltal Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf der B 108 Felbertauernstraße bei St. Johann im Walde erfassten die Beamten gegen 15 Uhr einen Pkw, der trotz 100 km/h Beschränkung mit einer Geschwindigkeit von 162 km/h unterwegs war.

Eine weitere Polizeistreife hielt den betroffenen Pkw in Matrei in Osttirol an. Dem 63-jährigen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt.