Vernissage „Introspektion“

Freitag, 19. April, RLB-Atelier in Lienz, 19 Uhr.

Am Freitag wird die Ausstellung von Linda Steiner mit einführenden Worten von Kuratorin Silvia Höller im RBL-Atelier eröffnet. Unter dem Titel „Introspektion“ führt die Osttiroler Künstlerin auf eine Reise unter die Haut, tief in die verborgenen Schichten des Körpers – zu den Organen. Die Vorstellungen über das Körperinnere waren über Jahrhunderte hinweg von Religionen und Mythen geprägt. Ausgangspunkt für ihre Werke waren anatomische Venusfiguren.

Jung Talente gesucht

Montag, 15. April, Dolomitenstadion in Lienz, ab 16 Uhr/Treffpunkt 15.30 Uhr.

Das Leistungsausbildungszentrum LAZ Lienz ist wieder auf der Suchen nach ambitionierten und talentierten Spielern des Jahrganges 2011 und 2012 (Mädchen auch bis Jahrgang 2010) im Osttiroler und Oberkärntner Raum. Anmeldung unter www.kfv-fussball.at

Computeria

Montag, 15. April, Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 16 bis 18 Uhr.

Die Computeria ist ein vom Land Tirol geförderter Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Schülerkonzert

Dienstag, 16. April, Kultursaal Debant, 19 Uhr.

Die Schüler und Lehrer der Landesmusikschule Lienzer Talboden haben für das Konzert am Dienstag fleißig geprobt. Es wurde ein buntes Programm mit den unterschiedlichsten Instrumenten vorbereitet.

Die Klavierschülerin Sina Lawrence zeigt beim Schülerkonzert ihr Können © KK/LMS

Blutspenden

Mittwoch, 17. April, Wirtschaftskammer Lienz, 15 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendenausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Zwischen Himmel und Erde

Donnerstag, 18. April, Gemeindesaal St. Jakob, 14 Uhr.

Seniorennachmittag mit der Autorin, Theologin, Biobäuerin und Krankenhausseelsorgerin Maria Radziwon. Sie gibt Einblicke in ihr Leben auf einem Bergbauernhof mit Höhen und Tiefen, von Entschleunigungn und Einfachheit sowie der Wertschätzung von Mensch, Natur und Umwelt.

Frühjahrskonzerte

Samstag, 20. April, Gemeindesaal in Tristach, 19.30 Uhr, mit dem Kirchenchor Tristach und dem Duo Saitenverkehrt.

Samstag, 20. April, Johann-Stüdl-Saal in Kals, 20 Uhr, mit der Trachtenmusikkapelle Kals.

Sonntag, 21. April, Kulturzentrum in Sillian, 15 Uhr, mit der Musikkapelle Sillian.

„Gspenstermacher“

Samstag, 20. April, Gemeindesaal Kartitsch, 20 Uhr.

Sonntag, 21. April, Gemeindesaal Kartitsch, 20 Uhr.

Die Heimatbühne Kartitsch bringt „Gspenstermacher“, ein lustig-makaberen Schwank in drei Akten von Ralph Wallner, auf die Bühne.

Inhalt:

Schippe und Schaufe sind zwei skurrile, aber lustige Totengräber im tristen Moortaler Moos, die gerade so ihr Auskommen haben. Sie haben einen schrägen Humor, essen mit den Fingern, trinken jeden Fusel und waschen sich eher selten. Abgesehen vom sympathischen Knecht Leo werden sie von jedermann gemieden. Ebenso von der Dorfverrückten Philomena oder der resoluten Moorwirtin Rosa, in deren heruntergekommenen Dorfschenke sich alles abspielt.

Zu viel sei nicht verraten, aber Gespenster sind viel menschlicher, als man denkt. Und der Ausdruck Quälgeister bekommt für die beiden Erdschaufler eine wahrhaft wörtliche Bedeutung.

Eintritt: 10 Euro (für Kinder bis 12 Jahre frei)

Repair Café

Samstag, 20. April, Mittelschule Egger-Lienz in Lienz, 14 bis 17 Uhr.

Am Samstag findet in der Mittelschule Egger-Lienz das Repair-Cafe statt. Kaputte oder beschädigte Geräte können hier repariert werden. Organisiert wird das vom Talentetauschkreis Osttirol.

Fachleute, aber auch talentierte Hobbybastler helfen ehrenamtlich mit ihrem Wissen und machen Geräte wieder nutzbar, zerrissene Kleidung wieder tragbar und kaputte Kleinmöbel wieder ganz. Natürlich nur so weit es möglich ist.

Die ehrenamtlichen Helfer des Talentetauschkreis Osttirol © KK/Talentetauschkreis

Chrysanther Kirchtag

Sonntag, 21. April, Wallfahrtskirche Chrysanth in Nikolsdorf, 8.30 Uhr.

Traditionell finden in Nörsach der Chrysanther Kirchtag statt. Die Messe wird vom Pfarrer des Seelsorgeraums Sonnseite Bruno Decristoforo zelebriert. Musikalische Gestaltung übernimmt der Männerchor der Lehrerschaft der Mittelschule Debant. Bei der Messe wird dem ersten Jahrestag des Lehrers Andreas König gedacht.