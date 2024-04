Matrei hat abseits der Finanzen ganz banale Probleme. Eigentlich müsste der heilige Alban, der Kirchenpatron der Marktgemeinde Matrei, in seinem Kopf, den er in der Hand hält, die Augen verdrehen. Die politischen Vertreter der Kommune haben nämlich ein Gscher – mit der Darstellung der Ortsheiligen auf der Gemeindehomepage. Man hat es endlich geschafft, die Seite freizuschalten. Und sie ist ganz ansehnlich geworden, und auch übersichtlich. Was verwunderte: Als Logo der Gemeinde ist jener Alban in der linken Ecke der Website am Header gelandet, der im Gemeinderat umstritten war. Der Heilige ist eine Skulptur des Matreier Künstlers Fritz Tiefenthaler. Über dem Alban findet sich der Schriftzug „Europagemeinde“ und darüber sieht man die Fahne der EU.