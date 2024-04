Der Lienzer Friseurmeisterin Olga Unterwainnig ist vor zwei Jahren in Innsbruck das Buch „Dein Herz ist gefragt“ von Bischof Hermann Glettler in die Hände gefallen. „Genau! Darum geht es. Das muss ich lesen!“ Zu Beginn beschreibe der Bischof ausführlich die medizinisch-technische Funktion des Herzens, „wie ein Mediziner, wie ein Kardiologe“. Auf Seite 91 fand Unterwainig dann Zeilen, die tatsächlich ihr Herz anrührten. Menschen mit Herzschrittmacherqualität begegne man in Betrieben und Bildungseinrichtungen, in Vereinen und Initiativen, aber auch im Supermarkt, in der Arztpraxis, auf der Polizeistation und im Friseursalon, schreibt der Geistliche auf dieser Seite. Und es heißt weiter: „Ja, tatsächlich schenken viele Friseurinnen ihren Kunden ein offenes Ohr, Verständnis, kleine und größere Portionen Zuwendung und Zärtlichkeit - und bringen sie damit in Schwung.“