Der verheerende Unfall ereignete sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der B311, Pinzgauer Straße im Bezirk Zell am See. Der Pkw des 20-jährigen Osttirolers kollidierte frontal mit einem Kleinbus, der von einem Bosnier gelenkt wurde. Der 20-jährige Soldat überlebte den Unfall nicht. Er war mit einem weiteren jungen Soldaten gerade auf dem Weg nach St. Johann in die Kaserne. Sein Beifahrer sowie der 43-jährige Bosnier und dessen fünf Insassen wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt und mit der Rettung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die genaue Unfallursache ist laut Auskunft der Pressestelle des Landespolizeikommandos Salzburg derzeit noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat die Beiziehung eines Sachverständigen sowie eine Obduktion angeordnet.