Im Recyclinghof in Prägraten war am vergangenen Freitag und Samstag der Osterhase im Einsatz. Und er hatte alle Hände voll zu tun. Viele Bürger sind gekommen, um sich ihres Mülls zu entledigen. Der Vertragsbedienstete der Gemeinde händigte jedem, der es wollte, ein blaues Osterei aus. Er war als Anhänger der FPÖ eingebunden, in die Eier-Verteilaktion der freiheitlichen des Bezirks. Schon vor Ort sorgt das Aushändigen der Partei-Eier für einigen Wirbel. Und in den sozialen Medien ging es wegen des Handelns des Gemeindearbeiters rund. Bürgermeister Gottfried Islitzer (Liste GEM-PAG) war aber nicht greifbar. Dieser löschte beim Waldbrand in Sillian. So kam es, dass der „freiheitliche Osterhase“ in dieser Woche eine schriftliche Verwarnung des Bürgermeister erhielt.