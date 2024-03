Der Ostermarkt erfreute sich großer Beliebtheit

Der traditionelle Ostermarkt in Pusarnitz geht auf den Jahrhunderte alten Viehmarkt zurück und war in den 1990er Jahren in Vergessenheit geraten. Seit fünf Jahren beleben nun die Organisatoren den Ostermarkt wieder und der Erfolg gibt ihnen recht: Über 50 Verkaufsstände von Bauern und Vereinen versorgen die Kundschaft aus ganz Oberkärnten.