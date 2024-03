Isabelle Hasslers musikalische Reise begann vor 22 Jahren, als die Harfe sie in der Musikschule magisch anzog. Seitdem ist das Instrument ihre klangvolle Begleiterin auf einer Reise, die sie von der heimischen Bühne bis zu Auftritten in ganz Österreich führt. So berichtet die 28-Jährige: „Die Musik ist mir wohl schon in die Wiege gelegt worden, ist doch meine ganze Familie mit Musik verbunden.“ Bei der Wahl-Osttirolerin merkt man gleich, dass sie sich mit ihrem Instrument zu einer harmonischen Einheit verbindet. Sie ergänzt die Frage, was die Harfe verkörpere, wenn die Orgel die Königin der Instrumente sei, mit dem Himmelreich.