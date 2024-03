“Finger weg vom Internet, Opa“

Freitag, 22. März, Schwarzachsaal in Hopfgarten, 19.30 Uhr.

Der Theaterverein Hopfgarten feiert mit dem Lustspiel „Finger weg vom Internet, Opa“ von Jürgen Schuster am Freitag im Schwarzachsaal Premiere.

Inhalt:

Der verwitwete Max Spitzinger wohnt unter einem Dach mit seinem Sohn Albert, dessen Frau Christine, deren Stammhalter Philipp sowie Maria, der Tante von Christine. Max, der für sein Alter noch ausgesprochen fit und agil ist, hält das gesamte Haus und vor allem Chistine mit seinen Streichen, welche oft an die Grenze der Zumutbarkeit gehen, auf Trab.

Durch seine Enkel kommt er eines Tages in den Kontakt mit dem Medium Internet und versucht auf diesem Weg eine geeignete Frau zu finden. Nun wittert Christine ihre Chance auf Rache....

Pointen, Streiche sowie skurrile Situationen und Charaktere führen die am Ende der drei Akte strapazierten Lachmuskeln natürlich zu einem Happy-End.

Computeria

Montag, 18 . März, Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 16 bis 18 Uhr.

Die Computeria ist ein vom Land Tirol geförderter Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Blutspenden

Mittwoch, 20. März, Tirolerhof Dölsach, 16 bis 20 Uhr.

Sonntag, 24. März, Johann-Stüdl-Saal in Kals, 17 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendenausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Die Burg erwacht

Mittwoch, 20. März, Festplatz Burg Heinfels, 20 Uhr, Sondervorstellung für Schüler.

Freitag, 22. März, Festplatz Burg Heinfels, 20 Uhr.

Die Geschichte der Burg Heinfels wird in einer spektakulären Lasershow präsentiert. Bei der Sondervorstellung ist der Eintritt für Schüler kostenlos, Begleitpersonen zahlen 5 Euro.

Am Freitag gibt es musikalische Unterhaltung von Migge on Tour und auf der After-Show-Party im Innenhof wird der richtige Sound von DJ Kai geliefert.

Vorverkaufstickets sind im TVB Büro Sillian sowie online unter burg-heinfels.com erhältlich.

Auftakt zur Veranstaltungssaison auf Burg Heinfels © KK/Peter Leiter

„ Doktor Eisenkraut und die Frauen“

Donnerstag, 21. März, Gemeindesaal Thurn, 20 Uhr.

Freitag, 22. März, Gemeindesaal Thurn, 20 Uhr.

Samstag, 23. März, Gemeindesaal Thurn, 20 Uhr.

Die Heimatbühne Thurn präsentiert noch dreimal die Komödie in drei Akten von Claus Bisle.

Inhalt:

Die Arztpraxis von Doktor Eisenkraut, einem treuen Ehemann, wird renoviert. Dass sie daher geschlossen ist, interessiert niemanden. Es kommen sowohl Patienten als auch die Arzthelferin in die Ordination, dann gibt den künstlerischen Handwerker, die Tochter, die versucht seine Arbeiten voranzutreiben, den helfenden Freund und ein Geschenk, das besänftigen soll. Kurzum bringt der ganze Trubel das ruhige Leben des Doktors und dessen Frau ordentlich durcheinander.

Restkarten sind an der Kasse erhältlich.

Eintritt: 10 Euro Erwachsene, 5 Euro für Kinder bis 14 Jahren.

„Kreuz, auf das ich schaue“

Freitag, 22. März, Pfarrkirche Debant, 19 Uhr.

Das Passionssingen wird gestaltet von der Singgruppe Nikolsdorf, dem Ensemble Sonnseite, dem Querflötenduo und den Kirchenchören Dölsach und Debant.

Grazer Saxophonquartett

Freitag, 22. März, Kolpingsaal Lienz, 19 Uhr.

Das älteste Saxophonquartett in Österreich, das „Grazer Saxophonquartett“, wurde von Oto Vrhovnik 1980 gegründet. Vrhovniks Schüler der gebürtige Lienzer Dieter Pätzold trat bis heute seine Nachfolge an. Das Quartett wird vervollständigt durch Severin Neubauer aus Korneuburg, Katja Zwanziger aus Murau und Daniel Dundus aus Graz. Auf ihrem Konzertprogramm stehen unter anderen Stücke von Dimitri Schostakowitsch, Viktor Fortin und Pedro Iturralde.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg. Reservierung auf dieser Seite und unter Tel. 04852 600 519.

Konzertabend mit dem Grazer Saxophonquartett © KK/Ursula Pätzold

„Eine Lüge kommt selten allein“

Samstag, 23. März, Kultursaal Nikolsdorf, 20 Uhr.

Sonntag, 24. März, Kultursaal Nikolsdorf, 16 Uhr.

Zweimal wird im Nikolsdorfer Kultursaal das Theaterstück „Eine Lüge kommt selten allein“ vom hiesigen Theaterverein auf die Bühne gebracht.

Inhalt:

Andreas und sein Schwiegervater Henry können einfach nicht miteinander. Nun möchte Henry sich auch noch für längere Zeit bei seiner Tochter einnisten, was Andreas gar nicht passt. Provesorisch bringt er den Schwiegervater im Keller unter, das widerum diesem ganz und gar nicht gefällt. Henrys Tochter Sabine, die sich gerade mit einer Physiopraxis selbständig gemacht hat, steht zwischen den Fronten und kann nur hilflos zusehen, wie sich die beiden Dickköpfe immer wieder in die Wolle kriegen. Der Einzige, der noch vermitteln kann ist Georg, der Nachbar und Freund von Andreas. Doch der hat gerade eigene Probleme...

Reservierung täglich ab 19 Uhr unter 0664-960 61 61

Eintritt: 10 Euro Erwachsene, 5 Euro für Kinder bis 14 Jahren.

Der Theaterverein Nikolsdorf sorgt mit der Komödie für viele Lacher © KK/Veranstalter

Osterbasteln für Kinder

Samstag, 23. März, Kolpingsaal Lienz, 14 bis 17 Uhr.

Osterschmuck basteln, Osterhasen backen und Osterfiguren bemalen stehen am Samstag im Kolpingsaal auf dem Programm. Außerdem gibt es eine Kleinkinderecke mit Riesenlego und Knete und eine Vorführung wie Körbe geflochten werden.

Bastelbeitrag 6 Euro pro Kind.