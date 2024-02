Der Ärztemangel, der vor gut einem Jahr im Lienzer Krankenhaus akut geworden ist, ist nach wie vor präsent. Noch immer werden fast zwei Dutzend Mediziner für das Spital gesucht. Insbesondere fehlt es an Fachärzten – sei es in der Neurologie, in der Anästhesie, in der Chirurgie, in der HNO, in der Psychiatrie oder in der Gynäkologie. Die Liste ist lang. Ausgeschrieben ist auch die Stelle des ärztlichen Leiters, die bislang noch Martin Schmidt innehat. Er geht mit Jahresende in Pension. Ende der Bewerbungsfrist ist am 30. April.