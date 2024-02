Hansjörg Rainer wurde am 13. November 1936 in Innsbruck geboren. Mit 13 Jahren zog er mit seinen Eltern nach Matrei in Osttirol, um nach der Schule in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und eine Lehre zum Schuster zu machen. Seine Meisterprüfung legte er in Hall in Tirol ab, er war damals der jüngste Absolvent. Im Laufe der Jahre baute und erweiterte er auch einen Verkaufsraum, was ihm die Möglichkeit gab, auch als Einzelhändler Fuß zu fassen.

Rainer war aber auch mit Leib und Seele Musikant und kam gleich nach seinem Umzug nach Matrei zur Musikkapelle, wo er über 60 Jahre lang als aktives Mitglied tätig war. Außerdem war er bei der Altmatreier Tanzmusik, mit der er auch einige Fernsehauftritte erleben durfte, und bei der Bläsergruppe dabei. Familiär, durfte sich Rainer gemeinsam mit seiner Ehefrau Rita über drei gemeinsame Kinder freuen, über fünf Enkel und zehn Urenkel. Im November letzten Jahres konnte das Ehepaar noch ihr 65-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern.

Rainer war ein fleißiger, weltoffener Mensch, der jeden so angenommen hat, wie er ist. In den richtigen Momenten zeigte er Mut und Standhaftigkeit, während er sich in anderen Augenblicken herzlich über sich selbst amüsieren konnte. In der Vorwoche schloss er im 88. Lebensjahr für immer seine Augen. Er hinterlässt nicht nur in seiner Familie eine große Lücke, sondern wird auch in seiner Heimat als „Schüesta im Trochtengewond“ in Erinnerung bleiben. Der Begräbnisgottesdienst fand bereits statt.