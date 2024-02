Gran Canaria war die große Liebe von Anna Eder aus Lienz und dort hat sie am 20. Februar, an ihrem 59. Geburtstag, diese Welt verlassen. Gemeinsam mit ihrem Mann Herbert zog sie als junge Frau im Jahr 1987 von Lienz auf die spanische Insel. Dort, auf der drittgrößten Insel der Kanaren, eröffnete sie 1990 mit ihrem Mann ein Restaurant, das „Bamira“ an der Playa del Aguila. Osttiroler, vor allem Freunde aus Lienz, haben sie dort gerne besucht. Anna Eder war auch Abenteurerin, eine Globetrotterin.