Das Biathlonzentrum in Obertilliach auf einer Seehöhe von über 1.450 Metern ist mittlerweile das Eldorado für alle Biathlon- und Langlaufstars. 2021 wurden die IBU Jugend- und Junioren Weltmeisterschaften im Lesachtal sehr erfolgreich durchgeführt und nach einigen IBU-Cups geht es heuer beim Saisonfinale in Osttirol heiß her: Von 29. Februar bis 3. März und dann von 6. bis 9. März finden die letzten beiden Stationen in Osttirol statt. Es wird nicht nur ein Fest für die Biathlonstars sondern auch für die Besucher.