Aufgrund anhaltender und starker Schneefälle, spitzt sich die Lawinenlage in Osttirol dramatisch zu. Für den Bereich nördlich von Lienz und über 1800 Metern Seehöhe wird die Lawinenwarnstufe 4 (hoch) festgelegt. Die Semesterferien in Tirol und Kärnten führen zu einem erhöhten Aufkommen an Wintersportlern in den Bergen. Am 15. Februar geht bei der Leitstelle Tirol um 8 Uhr ein Notruf ein. Im Bereich Staller Sattel sei es zu einem schweren Lawinenunglück mit mehreren Verschütteten gekommen. Bergrettung, Alpinpolizei sowie das Rote Kreuz wurden sofort alarmiert und stehen im Einsatz.