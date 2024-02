Die Verkehrsbelastung auf der B 100 war Grund für die Liste Fritz, die Verkehrssituation in Osttirol generell unter die Lupe zu nehmen. Markus Sint, der Klubobmann der Liste und Osttirol-Sprecher Günther Hatz nahmen dabei die Zahlen aus dem Verkehrsbericht des Landes für 2022 als Basis. Demnach haben den Felbertauern in diesem Jahr neun Prozent mehr Fahrzeuge passiert. In Sillian sei das Verkehrsaufkommen um 38 Prozent gestiegen, also nahezu explodiert.

Wegen der Verkehrsbelastung entschloss sich die Liste Fritz, in den laufenden Februar-Landtag einen Dringlichkeitsantrag einzubringen. Sie fordert ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht, mit Ausnahme des Ziel- und Quellverkehrs. Die Dringlichkeit wurde dem Antrag im Tiroler Landtag am Mittwoch zuerkannt. Die Diskussion dazu wird für den späteren Donnerstagnachmittag erwartet.