Der Gründergeist in Osttirol ist ungebrochen. 200 neue Betriebe in den unterschiedlichsten Größen, primär vom EPU bis zum Kleinbetrieb, wurden im Vorjahr aus der Taufe gehoben. Das waren um 14 Unternehmen mehr als im Jahr 2022. Die stärksten Gründerjahre im Bezirk waren das Jahr 2017 mit 251 Neugründungen, gefolgt von 2020, wo 230 Personen den Schritt in die Selbständigkeit gewagt haben. Dass sich die Gründungen nach wie vor auf sehr hohem Niveau bewegen, freut Michaela Hysek-Unterweger, die Obfrau der Wirtschaftskammer Lienz.