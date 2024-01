Es war die letzte Sommerferienwoche des Jahres 2011, als über Jahre existente Zebrastreifen über die B 108 (Felbertauernstraße) in Huben und in Moos überraschend und zum Ärger der Bewohner entfernt wurden. Im Matreier Gemeinderat gab es deshalb damals Wirbel. Der Grund: Im Dezember 2010 bekam die Gemeinde Post von der Behörde mit der Mitteilung, dass die Zebrastreifen entfernt werden müssen. Acht Monate hätte die Gemeinde verstreichen lassen, ohne Taten zu setzen, lautete der Vorwurf von oppositionellen Mandataren an den damaligen Bürgermeister Andreas Köll.