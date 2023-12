Der italienische Unternehmer Flavio Briatore war eine der schillerndsten Persönlichkeit der Formel 1. Unter ihm stieg Rekordweltmeister Michael Schuhmacher bei Benetton zum Weltstar auf. Und unter ihm beendete Fernando Alonso im Renault die Schuhmacher-Dominanz. Briatore betreibt mittlerweile kein Formel1-Team mehr, sondern eine Skihütte in Cortina d‘Ampezzo. Und er wirft die Idee in den Ring, den Toblacher Militärflughafen für kommerzielle Flüge zu nutzen. Damit könne man die Anbindung an Cortina für die Olympischen Winterspiele 2026 optimieren. Die örtliche Reaktion auf diesen Vorschlag ist eindeutig und größtenteils ablehnend.

Es ist klar, dass die bevorstehenden Spiele im Zeichen der fünf Ringe den Austragungsorten erhebliche ökonomische Impulse versprechen. Besonders in der Cortina d’Ampezzo, bereits 1956 olympischer Austragungsort, setzt man darauf, dass der Fremdenverkehr durch das sportliche Großereignis wieder an Fahrt gewinnt. Doch um langfristig davon zu profitieren, sind dessen ungeachtet nachhaltige Infrastrukturinvestitionen erforderlich.

Toblach ist für Briatore ideal für einen Flughafen © Michael Egger

Bürgermeister dagegen

Flavio Briatore plädiert für die Notwendigkeit eines Flughafens in der Nähe und meint gegenüber den Kollegen der Tribuna del Treviso: „Die Zeit, die man braucht, um nach Cortina zu gelangen, muss drastisch verkürzt werden.“ Sein durchaus gewagter Vorschlag ist ein Flughafen in Toblach, der Nachbargemeinde von Innervillgraten. In Toblach gibt es schon einen Militärflughafen, auf dem der örtliche Flugverein in regelmäßigen Zeitabständen aktiv ist. Doch Bürgermeister Martin Rienzner lässt keinen Zweifel daran, dass der Vorschlag des Unternehmers für die Gemeinde inakzeptabel ist. Gegenüber der Online-Redaktion der Neuen Südtiroler Tageszeitung meint er: „Der Ausbau des Flughafens kommt für mich und aus Sicht der Bürger überhaupt nicht infrage. Der landschaftliche Impact und alle anderen Auswirkungen wären für uns nicht tragbar.“

UNESCO Weltkulturerbe

Der Gemeindevorsteher der Hochpustertaler Gemeinde sieht auch keinen wesentlichen und erkennbaren Nutzen für Toblach oder die Umgebung, vor allem, wenn der Flughafen von Treviso nur 136 Kilometer entfernt liegt. Rienzner stellt fest: „Wenn es konkrete Bestrebungen in diese Richtung gibt, würden wir auf jeden Fall darüber Bescheid wissen. Zwar hätten wir keine Handhabe, wenn das Militär entscheidet, den Flughafen öffentlich zu machen, da es sich um ein Militärareal handelt, wir tauschen uns mit dem Militär aber immer wieder aus und ich glaube nicht, dass sie Interesse daran haben.“ Folglich erteilt der SVP-Lokalpolitiker dem Vorschlag von Briatore in Bezug auf einen Flughafen in Toblach ein unmissverständliches Nein. Denn ein Ausbau des Flughafens steht im Widerspruch zum UNESCO-Weltkulturerbe der Dolomiten. „Wir sollten darauf achten, dass es weniger touristische Hubschrauberrundflüge gibt, mit einem Flughafen würde es aber plötzlich deutlich mehr Flugverkehr geben. Das ist also unvorstellbar“, betont Rienzner.