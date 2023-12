Es war ein beachtlicher Aufwand für den Gipfel der Tiroler und Kärntner Landesregierungen: Schützen und Musikanten prägten am Dienstag nach Mittag das Bild auf dem Johannesplatz in Lienz. Fahnenformationen aus allen Gemeinden Osttirols waren angetreten – zum landesüblichen Empfang für die Mitglieder der Landesregierungen von Tirol und Kärnten. Im Beisein zahlreicher Zaungäste, vorwiegend aus Italien, schritten die Landeshauptleute Peter Kaiser (SPÖ) und Anton Mattle (ÖVP) mit Hausherrin Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig die Formationen ab. All das wurde inszeniert, nur damit die Regierungen gut eine Stunde in der Liebburg tagen. Nach dem obligaten Schnapsl von den Marketenderinnen marschierten die Politiker zum Hauptplatz und begaben sich in ihre Tagungsstätte.