Zehn Jahre ist es her. Am 14. Dezember 2013 packte die Eisenbahner Stadtkapelle das Trauerrepertoire aus. Der letzte Direktzug fuhr von Lienz nach Innsbruck. Und seitdem fährt ein Bus durch das Pustertal nach Innsbruck. Der Widerstand der Osttiroler Bevölkerung nahm in den vergangenen zehn Jahren ab. Man fand sich damit ab, dass der politische Wille eines Direktzug-Comebacks de facto nicht vorhanden ist. Auch, weil sämtliche Anstrengungen der Oppositionsparteien nichts brachten. Das änderte sich auch mit der Rückkehr der SPÖ von der Opposition in die Regierung nicht.