Wissen ist Macht“, sagt Monika Rammal. Sie stammt aus Dölsach, unterrichtet an der Handelsakademie in Innsbruck und sie ist die Tante von Ella Oberwalder. Die junge Osttirolerin, die mittlerweile in Graz lebt, leidet an der seltenen Genkrankheit KAT6A. Die Ärzte sagten der Familie, dass Ella das einzige Kind in ganz Europa mit dieser Krankheit ist. Doch ist das wirklich so? Die Antwort, sie lautet „Nein“ liefert nun ein spanneder Dokumentarfilm mit dem Titel „Gendefekt“. 600 Familien weltweit teilen die Diagnose KAT6. Der Film GenDefekt begleitet 22 Familien in Österreich, Deutschland, Italien und Amerika. Das Filmduo Niko Mylonas und Kuno Büsel, sind dazu um die Welt gereist, um aufzuklären, Einblick zu geben und zu appellieren, sichtbar und spürbar zu machen, was selten ist.