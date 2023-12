Im Rahmen der Wohnbauförderung unterstützt das Land Tirol die Installation von Photovoltaik (PV)-Anlagen – nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Wohnhaussanierungen. Dass dies immer mehr Menschen überzeugt, zeigt sich anhand von Zahlen: Im Jahr 2023 wurden mittels der Wohnbauförderung über 6600 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 70.000 Kilowatt-Peak (kWp) gefördert. Insgesamt wurden dafür 15,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. In Osttirol wurden 491 Anlagen mit rund einer Million Euro gefördert. Die Kilowatt-Peak-Gesamtleistung (kWp) aller geförderten Anlagen beträgt rund 4500. Damit liegt Osttirol im Bezirksvergleich in Tirol noch an unterer Stelle. Da ist noch Luft nach oben. Bezirke wie Schwaz oder Kufstein weisen an die 1000 Anlagen mit jeweils mehr als 11.000 kWp aus. In Innsbruck Land sind es 1705 geförderte PV-Anlagen mit insgesamt 18.400 kWp.