Es ist wieder so weit: Ab 9 Uhr kann man am Montag, 04. Dezember, auf der Kunsteisbahn in der Pustertaler Straße mit den Schlittschuhen wieder über die Fläche gleiten. Das Eisoval ist für den Publikumslauf von Montag bis Freitag von 9 – 16.30 Uhr geöffnet, samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 10 – 18 Uhr.