Beim Öffi-Treff konnte der Verkehrsverbund Tirol (VVT) die Bevölkerung in Osttirol in die Gestaltung von Mobilitätslösungen einbinden. Über 80 Personen aus der Region folgten der Einladung, um gemeinsam mit dem VVT darüber zu diskutieren, was bereits gut läuft bei den Öffis, was Bus und Bahn attraktiver macht und welche alternativen Lösungen es im Verkehr gibt.