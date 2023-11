Die Luftqualität in Tirol hat sich in den vergangenen 15 Jahren verbessert, aber gesund ist die Luft vielerorts leider noch immer nicht, macht der VCÖ aufmerksam. Im Vorjahr wurden bei allen Tiroler Messstellen für den besonders gesundheitsschädlichen PM2,5 Feinstaub sowie für Stickstoffdioxid die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO überschritten. Luftschadstoffe machen krank. Eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten des Umweltbundesamts zeigt, dass der Richtwert der WHO bei allen Tiroler Messstellen für Stickstoffdioxid (NO2) im Vorjahr überschritten wurde.