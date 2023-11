Wie der Kredeitschutzverband 1870 am Montag, 27. November, vermeldet hat, wurde über das Vermögen der „Schweizergasse 22 Bauträger GmbH“ mit Sitz in Matrei in Osttirol ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Die Schuldnerin ist mit Wohnbauträgerprojekten beschäftigt. So wollte man 2018 den ehemaligen Gasthof Neuwirt in eine Wohnanlage umbauen. Das Projekt ist allerdings nie zustande gekommen. Geschäftsführer ist Rudolf Graf.