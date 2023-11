„Purity“ ist der perfekte Film für Tage, an denen man keine Lust mehr hat, zu reden oder anderen beim Reden zuzuhören. Denn manchmal reicht es einfach, sich von der Schönheit der Bilder und der Magie des Lebens verzaubern zu lassen. In der Hauptrolle des Films ist ein Osttiroler - Gabriel Indrist aus Heinfels. Er ist Sportler, Abenteurer und vor allem jemand, der Snowboarden kann. Und zwar so gut, dass er auf dem Brett Dinge macht, die für „normale“ Snowboarder undenkbar sind.