Mächtigen Wirbel gab es vor kurzem in der Oststeiermark. Ein Pfarrer hat den Physiker Bernhard Strehl für einen Vortrag engagiert. Bernhard Strehl ist allerdings nicht irgendein Physiker. Dieser behauptet in seinen Vorträgen, dass es in den nächsten Jahren „dramatisch kühler“ werde und bis 2040 eine „kleine Eiszeit“ bevorstehe. Strehl verbreitet seine Thesen bei Vorträgen, aber auch im Fernsehen. Nicht etwa in etablierten Sendern wie ORF oder Puls4, sondern in umstrittenen TV-Stationen wie „RTV“ und „Auf1“.