Es regnet. Es stürmt. Es ist alles andere als angenehm auf dem Segelschiff „Northabout“ im Atlantik. Acht Frauen befinden sich darauf – und sie tanzen. Es ist vielleicht jene Szene des Films „Via Sedna“, welche den Spirit des Filmprojekts am besten beschreibt. Marta Guemes aus Spanien, Caro North aus der Schweiz, Maria Sol Massera aus Argentinien, Nadia Royo Cremer, Capucine Cotteaux, Alis Jaekel, Caroline Dehais (alle aus Frankreich) und Ramona Waldner aus Österreich, Osttirol, sind die Hauptakteurinnen des Projekts. Und dieses hat es in sich. Die achtköpfige Gruppe ist von La Rochelle, einer westfranzösischen Hafenstadt, gen Norden aufgebrochen. Das Ziel: Grönland. Sie hätten es sich einfach machen können und ein motorbetriebenes Schiff mieten – sie haben sich für die spektakuläre Variante entschieden und ein 15-Meter-Segelboot beladen, unter anderem mit 18 Kilogramm Schokolade. Vor allem aber mit viel Mut. Die Seglerinnen und Alpinistinnen machten sich auf, um in Grönland eine Bigwall erstzubesteigen. Die Rolle der Osttirolerin Ramona Waldner? Sie hat das Abenteuer der Sportlerinnen mit der Kamera begleitet. Waldner ist als hervorragende Fotografin bekannt. Für „Via Sedna“ ist sie ins kalte Wasser gesprungen – und ist zur Filmerin geworden.