MINT Fesival

Montag, 23. Oktober bis Freitag, 27. Oktober, Osttirol. Ein umfangreiches Programm bietet das MINT Festival in Osttirol. Eine Vielfalt an Veranstaltungen quer durch Osttirol verteilt reihen sich aneinander. Zu den Höhepunkten gehören die Vorträge in der Lienzer Wirtschaftskammer von Carmen Possenig (Astronautin), Florian Freistetter (Siencebuster) und Andreas Jäger (Meteorologe). Genaue Infos zu den Veranstaltungen erhalten Sie auf der Website www.mitn-lienz.at

Computeria

Montag, 23. Oktober, Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 16 bis 18 Uhr.

Die Computeria ist ein vom Land Tirol geförderter Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Coffee with Cops

Dienstag, 24. Oktober, Recyclinghof Anras, 10 bis 12 Uhr.

Unter dem Motto „Beim Reden kommen d´Leut zamm“ lädt die Polizei zum Coffee with Cops. Bei einer Tasse Kaffee können Bürger auf Augenhöhe mit Polizisten über Anliegen, Probleme oder über Alltägliches sprechen.

Kulturpflanzenvielfalt und Saatguterhaltung

Donnerstag, 26. Oktober, Mehrzwecksaal Assling, 18 Uhr.

Ab 18 Uhr kann die Ausstellung „Lebendiges Kulturerbe Saatgut“ besucht werden. Der Film „Saatgut in unseren Händen“ wird um 19 Uhr gezeigt. Enagierte Gärtnerinnen und Bäuerinnen aus dem Pustertal werden in der Ausstellung porträtiert und kommen im Film zu Wort. Der Eintritt ist frei.

„Brautschau im Irrenhaus“

Freitag, 27. Oktober, Gemeindesaal St. Jakob, 19.30 Uhr.

Wie jedes Jahr im Herbst gibt die Heimatbühne St. Jakob auch heuer wieder ein amüsantes Theaterstück zum Besten. Diesmal gelang der Bauernschwank „Brautschau im Irrenhaus“ von Manfred Bogner zur Aufführung. Inhalt: Der Huberbauer und seine Frau haben einen Sohn. Dieser Sohn ist ein riesen Faulpelz. Jetzt reicht es dem Bauern und er geht für ihn auf Brautschau - per Anzeige. Da aber außer dem Knecht keiner Bescheid weiß und nun plötzlich etliche Frauen auf dem Hof erscheinen, sorgt dies natürlich für erhebliche Unruhe - besonders bei der Bäuerin!

Für die Premiere des neuen Stücks „Brautschau im Irrenhaus“ hat die Heimatbühne St. Jakob fleißig geprobt © KK/Veranstalter

Kleidertausch

Freitag, 27. Oktober, Tammerburg Lienz, 15 bis 18 Uhr.

Die FoodCoop Osttirol „Die gute Speis“ lädt zum Kleidertausch. Die Idee hinter dem Kleidertausch ist einfach: Jede Person kann bis zu fünf gewaschene und intakte Herbst-Winter-Kleidungsstücke mitbringen, die nicht mehr benötigt oder getragen werden und im Gegenzug neue Lieblingsteile mit nach Hause nehmen (keine Socken, Accessoires, Unterwäsche oder Bademode). Gleichzeitig bietet sich für Interessierte die Möglichkeit, die gute Speis kennen zu lernen, sich zu informieren, wie man Teil der FoodCoop Osttirol werden kann und mit netten Menschen gute Köstlichkeiten zu probieren. Freiwillige Spenden erbeten.