Ein Unfall auf der Gailtalstraße forderte am Sonntag gegen 17 Uhr drei Schwerverletzte. Die B 111 war deshalb bis 21.30 Uhr gesperrt.

Gegen 16.45 Uhr geriet eine 79 Jahre alte Villacherin mit ihrem PKW auf der B 111, in Emmersdorf, in Fahrtrichtung Nötsch im Gailtal, aus bisher auf die Gegenfahrbahn. Sie stieß dabei frontal mit dem PKW eines 82-jährigen Mannes aus Deutschland zusammen. Eine hinter dem Deutschen fahrende, 51-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor, fuhr schließlich noch in den PKW des deutschen Staatsangehörigen hinein.

Hubschraubereinsatz

"Bei diesem Verkehrsunfall wurden die beiden beteiligen Lenker und die im Fahrzeug des Deutschen mitfahrende 81-jährige Gattin, schwer verletzt. Die Frau aus dem Bezirk Hermagor erlitt leichte Verletzungen". berichtet die Polizeidirektion Kärnten.

Die Verletzten wurden vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt und von Rettungsfahrzeugen in das LKH Villach gebracht.

Ursache

Warum die 79-jährige Lenkerin auf die Gegenfahrbahn geraten ist, sei noch unklar, heißt es von der Polizei. Für die Unfallerhebungen wurde von der Polizei auch ein Sachverständiger beigezogen. Im Einsatz standen auch 43 Einsatzkräfte von fünf Freiwilligen Feuerwehren.