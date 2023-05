Die Pläne dafür sind schon länger bekannt, jetzt ist das Umzugsdatum fixiert: Kärntens einzige Skimittelschule, die bisher in Feistritz/Drau angesiedelt war, wird mit dem Schuljahr 2023/24 in das Fritz-Strobl-Sportmittelschulzentrum nach Spittal verlegt. Damit geht in Feistritz eine 54-jährige Ära zu Ende. Im Herbst 1969 wurde in der damaligen Hauptschule 1 der Schwerpunkt für alpinen und nordischen Skilauf eingeführt. Aktuell werden elf Skitalente unterrichtet. Ein Teil wird heuer ausgeschult, sechs Kinder sind laut Bildungsdirektion für den Wechsel nach Spittal angemeldet.