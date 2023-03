Auch wenn die ausstehenden Bauarbeiten in der Lieserschlucht ab Montag wieder aufgenommen werden, wird sich bis Anfang April für Autofahrer nichts ändern. Die Katschbergstraße (B 99) bleibt von Spittal nach Seeboden als Einbahn befahrbar. Ab April wird allerdings mit einer mehrwöchigen Vollsperre der B 99 zwischen Seeboden und Spittal zu rechnen sein. Details werden seitens der Bezirkshauptmannschaft in einer Verkehrsverhandlung geklärt. Oberflächenentwässerung, Verlegung des Kanals und Fahrbahnverbreiterung stehen an. Ziel ist, das Projekt Ertlwand bis Mitte Mai abzuschließen und die B 99 komplett öffnen zu können.

Die Errichtung des Radweges in Form von Kragplatten oberhalb des Flusses ist zwar in Planung, aber frühestens mit Jahresende spruchreif. Die Gesamtkosten belaufen sich mittlerweile auf knapp 16 Millionen Euro. Darin inkludiert sind die Sanierung der Stützmauern entlang der Lieser, die Abtragung der Ertlwand, die Verbreiterung der Straße bei der Ertlwand, die Oberflächenentwässerung in der Schlucht, die Verlegung des Abwasserkanals, die Sanierung der B 99 zwischen Spittal und Seeboden, die Kragplatten für den Radweg sowie die Errichtung des Radwegs in den Anschlussbereichen.