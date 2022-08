Aus diesem Grund wurde dieses Jubiläum am diesjährigen Nationalparkfest in Mallnitz ausgiebig gefeiert. Bürgermeister Lars König aus Witten und Bürgermeister Günther Novak aus Mallnitz überreichten einander Gastgeschenke und betonten in ihren Grußworten den Wert solcher Freundschaften und die Wichtigkeit des Austausches auf kommunaler Ebene. Mit dabei natürlich Klaus Lohmann, der Wittener Bürgermeister a.D., der vor 42 Jahren auf Basis persönlicher Freundschaft mit dem damaligen Bürgermeister von Mallnitz Hermann Pucher diese Partnerschaft begründete und zahlreiche heitere und bewegende Geschichten und Anekdoten aus den vier Jahrzehnten zu berichten wusste. Klaus Lohmann wurde für sein Jahrzehnte währendes städtepartnerschaftliches Engagement mit der Ehrenurkunde der Gemeinde Mallnitz ausgezeichnet.