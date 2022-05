Böhmischer Frühling

Mit einem großen Frühschoppen-Konzert präsentieren sich die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Winklern. Böhmische Blasmusikstücke und Unterhaltungsmusik erklingen am Feiertag Christi Himmelfahrt, den 26. Mai, ab 11 Uhr auf der Gemeindeterrasse in Winklern.

Dirigent ist Johannes Fercher. Durch das Programm führt Günther Ladinig. Eintritt: Freiwillige Spenden.

Wege ins Freie

Mit der Ausstellung unter dem Titel "Verschiedene Wege - Wege ins Freie" zeigen Daniela Kessler & Manuela Molzbichler im Parkschlössl in Spittal ihre Werke. Die Vernissage findet am Montag, den 23. Mai um 19 Uhr statt.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 3. Juni von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Mit dem Nachtwächter unterwegs

Jeden Mittwoch führt der Nachtwächter durch die Geschichte Hermagors. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr beim Eingang der katholischen Kirche in Hermagor. Der Rundgang dauert ca. 100 Minuten. Anmeldungen unter Telefon (04285) 82 41

Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach

Zum Frühlingskonzert laden die Mitglieder der Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach unter der Leitung von Martin Rauter am Freitag, dem 27. Mai um 19.30 Uhr in den Kultursaal in Weißbriach.

Mit dabei ist auch das Gitschtaler Jugendblasorchester unter der Leitung von Sonja Jenul und Catharina Lackner. Durch das Programm führt Christian Wastian. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Pankratium Gmünd

Zu Konzert und Lesung mit Antonio Fian und dem Kollegium Kalksburg wird am Freitag, dem 27. Mai um 20 Uhr ins Pankratium, dem Haus des Staunens, in Gmünd geladen.

Am Samstag, dem 28. (11 und 15 Uhr) und am Sonntag, dem 29. Mai (11 Uhr) präsentieren die Musiker und Instrumentenbauer Paul Skrepek und Andreas Platzer im Rahmen von Spezialführungen ihre Installation "Die Maschin".

Anmeldungen zu den Veranstaltungen unter Tel. (04732) 311 44 oder unter info@pankratium.at

Stadtkapelle Spittal

Ein buntes Programm präsentieren die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Spittal bei ihrem Frühlingskonzert am Samstag, dem 28. Mai um 20 Uhr im Spittl in Spittal.

Unter der Leitung von Matej Dzido sind "Udo Jürgens live", "ABBA Gold", Melodien aus "König der Löwen" und Lieder aus dem "Dschungelbuch" zu hören. Weiters wird das Stück "Erinnerung an die Steiermark" uraufgeführt. Moderiert wird der Abend von Franz Pusavec.

Die Stadtkapelle Spittal lädt zum Frühlingskonzert © KK/Michael Neuwirth

Filmvorführung mit Radlwolf und Michi Kurz

Am Samstag, dem 28. Mai präsentieren Wolfgang Dabernig und Michi Kurz um 19.30 Uhr im Gasthof Grünwald in St. Daniel in Dellach im Gailtal ihren Film unter dem Titel "Radlwolf und Michi Kurz mit Freunden per Rad am Donauradweg".

Eintritt sind freiwillige Spenden, die der ABS Tageswerkstätte St. Daniel für die Anschaffung eines Musik-Therapie-Instrumentes zugute kommen.