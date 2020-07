Facebook

Ein Tag am Wasser lohnt sich © KK/nassfeld.at

Der Tag startet mit einem wolkenlosen Himmel und daran wird sich bis um die Mittagszeit kaum etwas ändern. Mit zunehmender Schwüle und Hitze entstehen dann am Nachmittag einzelne große Quellwolken, die Gewittergefahr hält sich jedoch bis zum Abend in Grenzen. Es wird sehr heiß: Die Tageshöchstwerte erreichen beispielsweise am Pressegger See deutlich mehr als 30 Grad. Damit herrscht lupenreines Badewetter.