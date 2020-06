Facebook

Siegerteam der HTL 1 Bau und Design aus Linz: Katharina Neuburger, Florian Ecker und Nicole Buchinger © KK/FH KÄRNTEN

In Kooperation mit proHolz hat der Studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur an der FH Kärnten den österreichweiten Ideenwettbewerb "ausGUCK20 – hoch hinaus in Holz und Stahl" ausgelobt. Innovativ und kreativ waren die rund 80 eingereichten Projektideen, die dieser Tage auf einer virtuellen Bühne präsentiert wurden. Als Siegerprojekt ging die HTL 1 Bau und Design in Linz hervor. Das Schülerteam freut sich über ein Preisgeld in Höhe von 750 Euro. "Wir wollen mit dem Wettbewerb die Kreativität der jungen Leute anregen und sie mit unseren Schwerpunkten vertraut machen, also mit dem regionalen und dem sozialen Bauen im Maßstab 1:1", sagt Sonja Hohengasser, stellvertretende Studiengangsleiterin für Architektur an der FH Kärnten.