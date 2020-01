Facebook

Mit der wöchentlichen Biomüllabfuhr werden in Spittal Christbäume gratis entsorgt © (c) Kleine Zeitung Claudia Lux

Die Spittaler Bevölkerung hat wie in den vergangenen Jahren die Möglichkeit, ihre Christbäume im Zuge der wöchentlichen Biomüllabfuhr gratis zu entsorgen. Es wird ersucht, den Christbaumschmuck, Lametta oder sonstige Störstoffe zu entfernen. Gratis Entsorgungsaktionen gibt es auch in Radenthein und in Seeboden.