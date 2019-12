Facebook

"Warm anziehen", heißt es in den kommenden Tagen, der Winter zieht ins Land © dpa/Frank Rumpenhorst

0,5 Grad in Mallnitz und Lienz. 0,8 Grad in Dellach im Drautal. 0,4 Grad in Arriach. 1,9 Grad in Völkermarkt. 2,1 Grad in Feldkirchen und St. Veit. 2,3 Grad in Klagenfurt. 2,5 Grad in Villach - das waren die Werte von Montag, 7 Uhr. Ab sofort heißt es jedoch am Morgen "warm anziehen", denn im Plus werden die Frühtemperaturen in der kommenden Woche nicht mehr sein. In vielen Tallagen Kärntens und Osttirols regiert sogar der Dauerfrost.