Hasslacher Norica Timber investiert 20 Millionen in einen Werkszubau in Stall. Das Werk der Gebrüder Theurl GmbH in Steinfeld wird um 50 Millionen Euro mit Hochdruck gebaut.

20 Millionen Euro investiert die Hasslacher- Gruppe in die Werkserweiterung in Stall im Mölltal © WILLI PLESCHBERGER

Kräftig investiert wird auch in die Noritec Holzindustrie GmbH in Stall im Mölltal. Um rund 20 Millionen Euro wird diese Produktionsstätte, die zu Hasslacher Norica Timber gehört, erweitert. Für Ende November ist die Gleichenfeier geplant. „Wir investieren laufend in die Produktionsanlagen, in den Ausbau der Kapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung neuer Produkte und in Produktverbesserungen“, sagt Geschäftsführer Gerhard Göritzer.