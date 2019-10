Facebook

Ideales Wetter zum Mountainbiken © Jürgen Fuchs

Am Samstag bestimmt ein Hochdruckgebiet unser Wetter und vom Südwesten strömen außerdem recht warme Luftmassen heran. Zunächst sind über den Niederungen da und dort einzelne Nebel- oder Hochnebelbänke möglich. Diese lösen sich zumeist rasch wieder auf und außerhalb davon scheint zumeist die Sonne. Dabei sind nur einzelne Wolkenfelder zu erwarten. Die Temperaturen sind nach einer kalten Nacht vor allem am Nachmittag sehr angenehm und erreichen zum Beispiel in Seeboden Werte bis nahe 20 Grad. "Daher sind vor allem am Nachmittag Aktivitäten in der Natur zu empfehlen und man kann zum Beispiel auch eine längere Radtour wagen", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim privaten Wetterdienst meteo experts.