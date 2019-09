Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johann Huber reflektiert nach jedem Einsatz die Herangehensweise und Problemlösung © Guggenberger

"Die Unwetterkatastrophe im vergangenen Herbst war mein mit Abstand längster und anstrengendster Einsatz“, weiß der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Birnbaum im Lesachtal, Johann Huber, zu erzählen. Obwohl das Sturmtief Vaia in seinem eigenen Wald und an Gebäuden Schäden angerichtet hatte, stand der 32-Jährige im Gailtal als Flughelfer im Einsatz. Die Bewerbsgruppe war für ihn der Ansporn, der Feuerwehr beizutreten. Heuer hat er mit seinen Leuten den Raiffeisen Bezirkscup Hermagor gewonnen und bei den Landesmeisterschaften in Spittal in der Gruppe Silber A den „Goldenen Helm“ ins Lesachtal geholt.